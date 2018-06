Op de kruising van de Zusterweg en de Polderweg in De Tike is woensdagochtend aan het eind van de ochtend een auto in botsing gekomen met een bestelbusje. Het busje sloeg daardoor over de kop. De bestuurder van het busje is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. De auto en het busje raakten beide zwaar beschadigd en zijn weggesleept.