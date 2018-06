VC Sneek heeft nieuwe selectie rond

VC Sneek gaat het nieuwe volleybalseizoen in de eredivisie met zes nieuwe spelers in. Vijf daarvan komen van Veracles; een topdivisie club uit Sneek. Ook de nieuwe trainer, Paul Oosterhof, komt bij die vereniging vandaan. Hij neemt dus bijna de helft van de selectie met zich mee naar Sneek.

Uit het tweede team van VC Sneek stroomt alleen Sietske Osinga door naar de selectie. Van meerdere speelsters was al bekend dat ze naar een andere club op zoek moesten gaan. Anniek Siebring gaat naar een club Duitsland, Paula Boonstra zal in België gaan spelen en Lotte Groninger heeft bij VC Zwolle getekend.

Dupe

Met deze invulling van de selectie wijkt VC Sneek af van het beleid om zoveel mogelijk (jeugd)speelsters de kans te geven om zich op eredivisieniveau te bewijzen. Een van de speelsters die de dupe van nieuwe koers is geworden, is Demi Veenstra. Zij zat vorig jaar wel bij de selectie, maar werd er nu buiten gezet. Ze heeft ervoor gekozen om over te stappen naar VC Bolsward, die net naar de eerste divisie is gepromoveerd.

Ook voor de tweede teamspeelster Sjanet Wijnia was het een grote teleurstelling dat ze niet naar het eerste mocht doorschuiven. Wijnia blijft haar club wel trouw, maar zal het nog een jaar in het tweede moeten doen.