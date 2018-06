Nieuwe bewoners voor dierentuin AquaZoo: twee reuzenotters

De twee nieuwe reuzenotters heten Nacho en Viggo en zijn nu drie jaar oud. De beesten hebben hun nieuwe verblijf al bekeken en kennisgemaakt met de andere drie reuzenotters. De beesten zijn zowel in het binnen- als buitenverblijf te zien.

In totaal zitten er maar vijfenvijftig reuzenotters in Europese dierentuinen. In Nederland vind je de beesten alleen in AquaZoo. De beesten leven ook in het wild, dat doen ze voornamelijk in Zuid-Amerika. De natuurlijke populatie reuzenotters daalt de laatste jaren steeds meer.