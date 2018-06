Bijna 150 medewerkers minder nodig door fusie zorgverzekeraars

Het gaat vooral om staffuncties en banen op de afdelingen IT en Operations. Volgens de gefuseerde organisatie kan het banenverlies voor een deel worden opgevangen door natuurlijk verloop en het niet verlengen van uitzendcontracten. De samenvoeging zou het bedrijf een kostenbesparing van ongeveer vijftien miljoen euro opleveren.

Hoewel er 150 medewerkers minder nodig zijn in de nieuwe organisatie, is het niet duidelijk hoeveel werknemers er na de fusie precies op de locatie in Leeuwarden gaan werken. Omdat de locatie van Zilveren Kruis in Zwolle sluit, wordt het werk van 340 medewerkers van die plaats naar Leeuwarden verschoven.

Acties

Honderden medewerkers van De Friesland kwamen eind vorig jaar in actie tegen de plannen van moederbedrijf Achmea om De Friesland samen te voegen met Zilveren Kruis. De medewerkers waren al bang voor het mogelijke verlies van hun werkplekken.