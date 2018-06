Kippenvel bij audities voor cd-opname

Cd met herkenbare liedjes

De audities in bejaardentehuis Anna Schotanus in Heerenveen zijn bedoeld voor een op te nemen cd met herkenbare liedjes van vroeger. Die cd met Nederlandse en Friese liedjes wordt gebruikt bij activiteiten in de ouderenzorg om aandenkens op te halen, voor bijvoorbeeld demente patiënten.

Op de oproep voor auditie kwamen meer dan 100 opgaven. Na een voorselectie bleven zo'n 17 kandidaten over. Daar zat van alles bij: vrouwen, mannen, duo's, koren en kinderen, allemaal amateurzangers. De bewoners van Anna Schotanus waren uitgenodigd als publiek en mochten jury zijn voor de publieksprijs.