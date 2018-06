Vijf aanhoudingen in onderzoek naar handel in hard- en softdrugs

Tips uit de omgeving

De politie is nog maar een paar weken bezig met de zaak, maar heeft nu al meerdere verdachten gesproken. "Dat is heel snel gegaan", zegt woordvoerder van de politie Anne van der Meer. "We zijn nu bezig met vragen als: waar halen ze de drugs vandaan? En waar gaat het heen?", zegt hij. De politie is getipt door mensen uit de omgeving. "Het valt op als er opeens in dure auto's wordt gereden", zegt Van der Meer. Ook viel het omwonenden op dat het uitgavepatroon opmerkelijk was.