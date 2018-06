Oudste filmkleurenbeeld van Fryslân gevonden

Het Fries Film Archief in Leeuwarden is tegen bijzondere kleurenbeelden van Fryslân op gelopen. Het zijn de oudste filmbeelden in kleur die tot nu toe zijn gevonden van onze provincie. Aartje en Coos van Rijswijk uit Den Haag filmden Vlieland in 1938. Ook al hoorde Vlieland tot 1942 bij Noord-Holland, toch zijn het de oudste kleurenbeelden van Fryslân.

De beelden komen van het Vlielander museum Tromp's Huys. Die heeft de beelden gekregen van de familie Vermeire-Van Rijswijk. Met een 16mm-camera maakten Aartje en Coos van Rijswijk een kleurenfilm van het dorp Oost-Vlieland. De beelden zitten aan het einde van een film die is gedateerd met 1936-1938.

De oudste kleurenbeelden van een Fries in het Fries Film Archief komen uit 1938, maar zijn niet gemaakt in Fryslân, maar op vakantie in Venetië. "De kleurenbeelden van Vlieland zijn dus verreweg de oudste kleurenbeelden van Fryslân", zegt Syds Wiersma van het archief.

Ook uniek, de meeste plaatjes in kleur werden in het filmpje gemaakt door Aartje. "Dat een vrouw filmde, was voor die tijd niet heel gewoon. We zijn dan ook heel blij met de kleurenfilm van Vlieland," zegt Wiersma.