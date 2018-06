Geen storm dit jaar: zeegraszaad in Waddenzee slaat aan

Vorig jaar is eenzelfde soort proef gedaan, maar toen ging er op 6 juni een zware storm over het wad en spoelde al het zaad weg. De proef mislukte toen helemaal. Maar nu reageert onderzoeker Laura Govers opgetogen: "We zijn in een voorlopige jubelstemming, want je weet nooit wat het weer doet. Als we geen storm meer krijgen, is er goede hoop dat de zaailingen uitgroeien tot volwassen planten."