Liefdesbrieven van Jaap Broersma naar Tresoar

Brieven als afleiding

De post was niet betrouwbaar. Soms kwamen er 25 brieven tegelijk. "Dan was het vliegtuig met de post weer tegengehouden", zegt Broersma. "De brieven waren mijn alles. Daar leefde je op. En daar kon je je verlangen in uiten. Je verlangen naar thuis, naar je meid, en dat deed je dan ook."

In de brieven van Broersma is dat ook goed terug te vinden. Ze gebruiken lieve woorden voor elkaar. "Ik heb, als ik het nu weer lees, van een woord spijt: smoezemoes. Dat was mijn koosnaam voor Minke. Die gebruikte ik iets te veel. Ik was ook wel wat emotioneel."