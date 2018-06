Vrachtwagenrijbewijs is steeds populairder

Er is een grote vraag naar vrachtwagenchauffeurs en dat merken de rijscholen ook. Het afgelopen jaar is het aantal examens landelijk gezien met 24 procent toegenomen.

Bij Verkeersschool Hielkema in Heerenveen is de animo voor rijlessen zo groot dat er meerdere groepen zijn ontstaan. Het past anders niet meer in het klaslokaal. Er zitten ongeveer twintig leerlingen in een groep, terwijl er eerder meestal in totaal een stuk of zeven leerlingen waren.