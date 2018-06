Dezelfde eis in hoger beroep tegen verdachte mestsilodrama Makkinga

Tegen de verdachte van het mestsilodrama in Makkinga is woensdagmiddag in hoger beroep 240 uur werkstraf, een jaar voorwaardelijke celstraf en een boete van 100.000 euro geëist. Dat is dezelfde straf die de rechtbank de eigenaar van het schoonmaakbedrijf eerder al had opgelegd.

Volgens de advocaat-generaal kan het drama van 19 juni 2013 volledig worden toegeschreven aan de verdachte. Die ging in hoger beroep, omdat hij de veroordeling niet terecht vond.

Drie doden

Bij het schoonmaken van de mestsilo bij een boerenbedrijf kwamen vijf jaar geleden drie mensen om het leven. De eigenaar van het schoonmaakbedrijf, die verantwoordelijk wordt gehouden voor het fatale ongeluk, is vorig jaar door de rechtbank in Zwolle veroordeeld.