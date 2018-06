Recordaantal vogelsoorten gezien in Leeuwarden

Vogelaars in Leeuwarden hebben een recordaantal vogelsoorten gezien in de gemeente. Ze zagen in 24 uren 115 verschillende soorten vogels. Dat was op een nieuw evenement, met de naam Big Day. Doel is om in één dag zoveel mogelijk vogels in een bepaald gebied te spotten. Twee teams namen het op 26 mei tegen elkaar op in Leeuwarden. De winnaars zagen 115 vogelsoorten, het andere team 98.