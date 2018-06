Fries Wim-Jan Renkema voor GroenLinks in Tweede Kamer

Wim-Jan Renkema komt voor GroenLinks in de Tweede Kamer op de plaats van het opgestapte kamerlid Rik Grashoff. Renkema is in Drachten geboren en woont in Meppel.

Grashoff moet de kamer verlaten omdat hij niet eerlijk was over zijn relatie met partijvoorzitter Marjolein Meijer. Renkema is bestuursvoorzitter van onderwijskoepel Ambion in Heerenveen. Hij is sinds 1990 actief in GroenLinks en kwam bij de afgelopen kamerverkiezingen net niet in de Tweede Kamer. Renkema wordt volgende week geïnstalleerd.