De politie moest woensdag, aan het begin van de middag, met kogelvrije vesten uitrukken voor een melding over een schietpartij in het centrum van Leeuwarden.

Een man had in een appartementengebouw aan de Nieuweburen gemeld dat er was geschoten. Omliggende winkels moesten van de politie tijdelijk de deuren dicht doen. Na onderzoek bleek dat het om een verwarde man ging. Hij is meegenomen door de politie.