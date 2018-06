Verdachte mestsilodrama: "Zonder spuiwater was dit ongeluk niet gebeurd"

Volgens hem wist de boer dat er spuiwater in de silo zat en dat dat levensgevaarlijk was. Spuiwater wordt gebruikt als meststof en is een goedkope vervanger van kunstmest. De boer had hem moeten waarschuwen en dat is niet gebeurd. "Dat is niet te bevatten. De veehouder heeft zijn eigen zoon verloren." Zonder spuiwater was dit ongeluk niet gebeurd, volgens de verdachte.

Vier getuige-deskundigen hebben onderzoek gedaan en delen die resultaten met het Hof. Volgens één van hen is het mogelijk dat spuiwater een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de gifgassen. In welke mate is echter moeilijk vast te stellen.