Er komen mogelijk meer acties bij de waterschappen. Dinsdagavond liepen de onderhandelingen over een nieuwe cao vast. Grootste struikelblok is de loonsverhoging. Het bod van vier procent dat de Unie van Waterschappen doet, is voor de vakbonden niet genoeg. Eerder waren er al acties bij afzonderlijke waterschappen, de vakbonden peilen nu de leden voor een landelijke actie.

Bij de waterschappen werken ongeveer 10.000 mensen. Hun cao is sinds januari vorig jaar al verlopen.