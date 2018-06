De politie heeft dinsdagavond tegen 19.00 uur een 31-jarige verdachte opgepakt die met een mes dreigde. Dat was in de Robinsonstraat in de stad. De politie werd gewaarschuwd dat de verdachte daar met een mes liep.

Aan de hand van het signalement kon de politie de verdachte even later aanhouden aan de Wirdumerdijk. Omdat de verdachte in de war was, schakelde de politie de hulpverlening in. Het mes is in beslag genomen.