Bijna 10.000 dekens ingezameld voor wereldrecordpoging

Wereldrecord

Op dit moment worden de laatste gehaakte dekens nog uit het hele land opgehaald en naar de opslag in het oude tijdelijke provinciehuis in Leeuwarden gebracht. Hier worden de dekens door vrijwilligers gelabeld en gefotografeerd. Er liggen nu 9.600 dekens en de verwachting is dat ze over de 10.000 heen zullen gaan. Het record ligt op 8.000 dekens. Er zijn in heel Nederland 150 inleverpunten waar de dekens vandaan gehaald worden. Ook komen er dekens uit het buitenland, zoals Malta, Rusland, Bhutan en Litouwen.