LIVE: Hoger beroep in mestsilodrama Makkinga

Bij het gerechtshof in Leeuwarden dient woensdag het hoger beroep in de zaak van het mestsilodrama in Makkinga. Bij het schoonmaken van de mestsilo kwamen vijf jaar geleden drie mensen om het leven. De eigenaar van het schoonmaakbedrijf, die verantwoordelijk wordt gehouden voor het dodelijke ongeluk, is vorig jaar door de rechtbank in Zwolle veroordeeld. Verslaggever Auke Zeldenrust volgt woensdag het hoger beroep.