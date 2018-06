Vraagtekens bij bouw huizen op terrein voormalig miniatuurpark Appelscha

Het is maar de vraag of de bouw van 55 huizen op het terrein van het voormalige miniatuurpark in Appelscha doorgaat. De gemeentepolitiek vraagt zich af of er wel vraag is naar zoveel huizen en of die wel passen op het relatief kleine bouwterrein.

Er moeten ook nog eens tachtig parkeerplaatsen worden aangelegd. Bovendien vinden de politici dat er in het dorp een gebrek aan draagvlak is voor de nieuwbouw.