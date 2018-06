Waddeneilanden hebben de meeste horeca en de meeste winkels per 1000 inwoners

Omgerekend naar het inwoneraantal zijn op de Waddeneilanden de meeste winkel- en horecavestigingen van Nederland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op de eilanden zijn bijna acht keer zoveel horecagelegenheden per 1.000 inwoners als in heel Nederland en drie keer zoveel winkels.

Vlieland neemt daarbij de koppositie in, maar ook de andere Waddeneilanden staan landelijk in de top zes. Volgens het CBS zijn er op de eilanden veel kledingzaken, winkels in recreatieartikelen en souvenirwinkels.