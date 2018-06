''Hoge windturbines Nij Hiddum-Houw leveren gezondheidsklachten op''

Laagfrequent- en infrageluid van windturbines van meer dan 200 meter hoog kan klachten veroorzaken als slapeloosheid, duizeligheid en hartkwalen. Onderzoek uit Zweden, Denemarken en Duitsland heeft dat aangetoond, schrijft onder meer actiegroep Hou Friesland Mooi. Die groep vindt dat de provincie daar te weinig rekening mee heeft gehouden in de Milieu Effectrapportage (MER) en wil uitstel van de procedure.

Verlichting

Andere insprekers wijzen ook op de verlichting die de windturbines bij donker geven. Ook hebben ze zorgen over de slagschaduw die de wieken van de molen veroorzaken.

De provincie heeft al gezegd met de initiatiefnemers van het windpark een monitoringsprogramma te willen opzetten, zodat mogelijke overlast meteen kan worden gemeten. Een onafhankelijk orgaan als bijvoorbeeld de GGD zou dat kunnen doen.

Tweede avond hoorzitting

Volgende week maandag (11 juni) is de tweede avond van de hoorzitting. Dan spreken bijna dertig mensen in. Gedeputeerde Klaas Kielstra is dan ook aanwezig om vragen te beantwoorden. Provinciale Staten gaat dan op woensdag 27 juni een definitief besluit nemen over windpark Nij Hiddum-Hou.