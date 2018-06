Groep gehandicapten bezoekt gevangenis in Leeuwarden

Een groep licht verstandelijk gehandicapten van zorginstelling Talant bracht dinsdag een bezoek aan gevangenis De Marwei in Leeuwarden. De mensen met een verstandelijke beperking gingen in gesprek met gedetineerden en kregen een rondleiding door de gevangenis. De boodschap die de gevangenen aan de cliënten van Talant overdroegen, was voornamelijk om op het recht pad te blijven.

Volgens een begeleidster van de bezoekers zijn verstandelijk gehandicapten over het algemeen kwetsbaar en eenvoudig te beïnvloeden. ''Het gaat erom je grenzen aan te geven, en dat is voor deze groep best lastig'', volgens de begeleidster.