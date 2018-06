Hoger beroep dodelijk mestsilodrama Makkinga woensdag voor de rechter

In het gerechtshof in Leeuwarden wordt woensdag het hoger beroep in de zaak van het mestsilodrama in Makkinga behandeld. Bij het schoonmaken van de mestsilo bij een boerenbedrijf kwamen vijf jaar geleden drie mensen om het leven. De eigenaar van het schoonmaakbedrijf die verantwoordelijk wordt gehouden voor het dodelijke ongeluk, is vorig jaar door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Ook kreeg hij een boete van 100.000 euro.