Alwin (16) van het Bornego Lyceum is finalist bij de Scheikunde Olympiade

Hij is 16 jaar, gaat naar school op het Bornego Lyceum in Heerenveen en is een van de twintig beste leerlingen van ons land op het gebied van scheikunde. Alwin Jansen mag zich donderdag melden in Dinteloord voor de Nationale Scheikunde Olympiade. En dat terwijl de Olympiade eigenlijk voor leerlingen van het examenjaar is.