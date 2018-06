"Dit zou net zo gewoon moeten zijn als EHBO"

Naast het overbrengen van kennis, is een ander doel het stigma van deze mensen af te halen. Er is veel schaamte. Je kunt beter je been breken, dan dat je wat in het hoofd hebt. Want dat vinden we akelig als omgeving en begrijpen we niet altijd goed. We knikken allemaal, dat herkennen we wel.

Ik zuig alle kennis in mij op. Cursusleidster Iris ten Wolde en haar collega Jehanne vertelde veel over psychoses, depressies, angststoornissen en paniekaanvallen. Ik wil alles onthouden, zodat ik het ook weer kan delen. Gelukkig krijgen we een cursusboek waarin alles staat beschreven.