Nieuwe inktvissoort ontdekt in de Waddenzee

Het water in de Waddenzee is niet zo koud, dus dat kan de reden zijn dat de inktvis hier naartoe is gekomen. Volgens Nico Laros van de Waddenunit worden ze graag gegeten door potvissen. Toen op Texel enkele jaren geleden potvissen aanspoelden, zaten in de magen duizend bekken van deze pijlstaartinktvissen.