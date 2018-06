Werkzaamheden aan brug veerdam Schiermonnikoog

Het werk op de veerdam kan in die weken voor overlast zorgen, omdat de dam voor een gedeelte wordt afgezet. Voetgangers dienen dan via de autobrug van en aan boord van de veerboot te gaan.

Onderhoud

Het is de tweede fase van het onderhoud van de veerdam op het eiland. De eerste fase is in mei afgerond. Dat werk was onder meer het herstel van betonschade, het aanbrengen van begeleidingslijnen voor mensen met een visuele beperking en het plaatsen van een reling aan de westkant van de dam.