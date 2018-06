Tips voor wandelaars Mar-athon Sneek

Marathonlopers en liefhebbers van een stevige wandeltocht kunnen hun hart weer ophalen, want op zaterdag 23 juni wordt de vijfde Mar-athon in en om Sneek gehouden. Veel mensen hebben zich inmiddels aangemeld. Het evenement werd afgelopen jaren steeds groter. Deelnemers kunnen routes van 10, 21 of 42 kilometer wandelen of 7, 5, 21 of 42 kilometer hardlopen om het Sneekermeer. Om daar optimaal aan mee te doen, heeft wandelsporttrainer Gretha de Vries een paar handige tips.