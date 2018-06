Fries voorlezen aan peuters in Friese Voorleesweek

Friese Voorleesweek

Overal in Fryslân wordt in de Voorleesweek voorgelezen in het Fries aan peuters op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders. Er wordt voorgelezen door opa's en oma's, door vaders en moeders, maar er zijn ook burgemeesters die zich inzetten voor de Friese Voorleesweek. Bijvoorbeeld Fred Veenstra in de Fryske Marren en Jeroen Grebben in Tytsjerksteradiel. De Friese Voorleesweek wordt georganiseerd door 'It Selskip Foar Fryske Tael en Skriftekennisse', in samenwerking met de Tomke-werkgroep.