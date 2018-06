Jonge online ondernemers zoeken elkaar op

Het is de nieuwe generatie ondernemers: de online ondernemers. Ze werken vooral met bedrijven op internet via de digitale snelweg. Ook die ondernemers hebben behoefte aan contact. Daar is in Noord-Nederland nu een organisatie voor opgericht: YES, Young Entrepeneurs and Startups.

Het platform is bedoeld voor (jonge) ondernemers die in het digitale tijdperk zijn opgegroeid en online bedrijven hebben. De nieuwe generatie kijkt heel anders tegen ondernemen aan dan de vroegere zakenlui. Ze willen naast geld verdienen ook wat bijdragen aan de verbetering van de wereld. Ze zijn vernieuwender en hebben een duidelijke visie, zo zeggen de oprichters van YES.

Ook in Fryslân zijn er veel ondernemers die een digitale zaak hebben. Het is niet alleen de Randstad waar mooie dingen gebeuren, zegt één van de oprichters van YES, Freya Liemburg. Wie interesse heeft in dit forum, kan informatie vinden op yesdigital.nl.