Cabine vrachtwagen in brand bij Marsum

Bij Marsum is dinsdagmiddag de cabine van een vrachtwagen volledig uitgebrand. De chauffeur merkte tijdens het rijden dat de cabine ineens in brand stond. Daarop zette hij de vrachtwagen aan de parallelweg van de N31 bij Marsum.

De cabine van de vrachtwagen is door de brand volledig verwoest. De trailer liep ook schade op, maar is niet verloren gegaan. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.