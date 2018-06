Bezwaarschriften tegen provinciale besluiten verdubbeld

De commissie kreeg in 2017 in totaal 397 bezwaarschriften te verwerken. Een jaar eerder waren dat er 158. Het aantal hoorzittingen was vorig jaar 197. Dat is anderhalf keer zoveel dan in het jaar ervoor. Door de drukte konden lang niet alle dossiers binnen de termijn worden behandeld.

Een bezwaarmaker: 120 bezwaren

Opvallend is dat één bezwaarmaker verantwoordelijk was voor 120 van de bijna vierhonderd ingediende bezwaren.

Advies: flexibelere regels

De commissie bezwaarschriften geeft in een advies aan de provincie aan dat ze pleiten voor een flexibelere regelgeving om beter op de ontwikkelingen in de markt in te spelen.