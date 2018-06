Hobbelige weg naar Leeuwarden

Rijkswaterstaat heeft laten weten dat er in het jaar van Culturele Hoofdstad niets aan de A32 wordt gedaan. ''Dit doen we niet omdat we geen hinder willen bezorgen aan de toeschouwers die naar Leeuwarden komen'', zegt een woordvoerder. Eerder heeft Rijkswaterstaat wel andere wegen aangepakt en ook delen van de A32. ''In 2019 pakken we de A32 aan'', vertelt de woordvoerder. Hoe, wat en wanneer er aan de weg wordt gewerkt, daar wordt nog over nagedacht. Wanneer de plannen klaar zijn, worden deze bekendgemaakt door Rijkswaterstaat.