Bij de Potmarge 490 soorten planten en dieren gevonden

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden hebben in natuurgebied De Potmarge in de stad 490 soorten planten en dieren geregistreerd. Dat gebeurde met het evenement Bioblitz. Er is onder andere een zeer zeldzame loopkeversoort ontdekt, die nog niet eerder werd gezien in de provincie. Ook hebben de studenten in bloedzuigersoort aangetroffen, die waarschijnlijk een nieuwe soort is voor Nederland. Ook is er een zeldzame nachtvlindersoort gevonden. Die is nog maar een keer eerder waargenomen in Fryslân.