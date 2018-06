Boerderij.nl: overleg over gesloten Vion-slagerij

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) zal in overleg met de Vion-slagerij in Leeuwarden. Dat meldt de webside Boerderij.nl. De net geopende slagerij werd onlangs weer gesloten, onder andere omdat er veel meer karkassen werden afgekeurd dan gemiddeld in Nederland. Volgens Vion komt dat omdat de NVWA niet in het hele land dezelde regels toepast. De NVWA zegt dat de koeien in het noorden van mindere kwaliteit zijn.

Volgens Boerderij.nl zijn de juridische procedures waar Vion de NVWA mee dreigde eerst van de baan. Beide partijen willlen niet vooruitlopen op de resultaten van het overleg.