Cursus eerste hulp bij psychische problemen; luisteren zonder oordeel

Je leert wat je kan doen als je een verward persoon op straat tegenkomt. Al spreken ze op de cursus liever van een persoon met onbegrepen gedrag. Want 'verward persoon' geeft meteen een stempel. En dat zouden we als maatschappij niet moeten doen, vinden de cursusleiders. Als eerste leer je in te schatten of het gaat om een crisissituatie (dan meteen 112 bellen) en hoe je de persoon kan benaderen. "Denk altijd eerst aan je eigen veiligheid", zeggen de cursusleiders. Feit; de meeste mensen met verward gedrag zijn niet dader, maar vaker slachtoffer van geweld. Maar als iemand het contact met de werkelijkheid heeft verloren, dan kun je de persoon beter niet aanspreken. Uit angst zou die dan agressief kunnen reageren.

Maar je leert ook de signalen van een paniekaanval te herkennen of hoe de buurvrouw aan te spreken die anders altijd zo vrolijk was, maar nu steeds vaker de gordijnen gesloten heeft. Maar ja, hoe doe je dat dan? Want het voelt ook wel wat ongemakkelijk om op iemand af te stappen. Iris ten Wolde geeft alvast een tip.