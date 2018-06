Furdjel Narsingh mogelijk naar De Graafschap

Furdjel Narsingh is in gesprek met De Graafschap over een nieuw contract. De aanvaller kon bij SC Cambuur een contract tekenen onder nieuwe voorwaarden, maar ging daar niet mee akkoord. Bij De Graafschap zou Narsingh herenigd worden met Henk de Jong en Sandor van der Heide, die hij eerder als trainer bij Cambuur had. De Graafschap promoveerde dit jaar naar de Eredivisie.

De laatste jaren speelden blessures een grote rol bij Narsingh. Van 2014 tot 2016 speelde hij bij Cambuur. Daarna speelde hij even bij eersteklassser Blauw Wit.