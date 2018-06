Voorzitter Fred Veenstra: Vereniging Friese Gemeenten wordt belangrijker

De Vereniging van Friese Gemeenten VFG krijgt het de komende jaren druk. Dat verwacht burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren, de maandag gekozen nieuwe voorzitter van de vereniging.

Vanwege het sociale domein, de omgevingswet en ontwikkelingen op het gebied van lokale democratie komt er veel af op de gemeenten. Vanuit de gemeenschapsgedachte kunnen Friese gemeentes veel meer voor elkaar betekenen, als ze zaken meer op elkaar afstemmen en ook meer kennis delen.

F18 naar de 18 gemeenten

In zijn 'verkiezingstoespraak' deed Veenstra meteen een suggestie voor een nieuwe naam voor de Vereniging van Friese Gemeenten. Wat Veenstra betreft gaat de vereniging verder als 'F18'. Fryslân heeft per ingang van 2019 nog achttien gemeenten en dan is F18 een mooie passende naam, zegt Veenstra.

"Mooie mix"

Naast Veenstra werden ook verscheidene andere bestuurders nieuw in het bestuur gekozen. Het gaat dan om wethouder Caroline de Pee van Waadhoeke, burgemeester Roel Sluiter van Harlingen, wethouder Pytsje de Graaf van Dongeradeel, burgemeester Bert Wassink van Terschelling en wethouder Herwil van Gelder van Leeuwarden. "Een mooie mix van bestuurders die samen de kar willen trekken", zo zegt Veenstra.