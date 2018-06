Wie heeft Hindrik zijn auto op de kop gezet?

Op een moment vertelde zijn broer dat zijn auto over de kop lag. Het was al laat en daarom heeft hij er niets mee gedaan. Hij is toen maar naar bed gegaan, want hij kon er toen toch niets meer aan veranderen en "Ik mocht ook niet meer rijden, want ik had teveel biertjes gehad."

Met een paar mensen hebben ze de auto de andere dag weer rechtop gezet. De auto moet op zijn zij zijn gezet door een groep mensen die kattenkwaad uit wilden halen, denkt Hindrik.

De auto heeft schade. De zijruit van de auto ligt eruit en de zijkant van de auto heeft ook schade. De auto wilde nog starten en toen heeft Hindrik hem naar huis gereden.