Toneelstuk over Waddenvogel kanoet in première in Tytsjerk

Het is voor gezelschap Pier 21 de eerste kinderproductie. Pier 21 heeft daarom de samenwerking gezocht met jeugdtheatergezelschap Garage TDI uit Assen. Pier 21 zal de voorstelling op scholen in Fryslân, Groningen en Drenthe opvoeren. De eerste reacties zijn goed. De kinderen leven met de voorstelling mee en leren van alles over dat bijzondere kleine vogeltje. David Lelieveld van Pier 21 kwam door het bijwonen van een presentatie van trekvogel-professor Theunis Piersma op het idee om een kindervoorstelling over de kanoet te maken.

Piersma speelt zelf de afwezige vader in de voorstelling, die zo nu en dan over de telefoon wat van zich laat horen. 'Kanoet' is verder een solo-voorstelling. Acteur Theo Smedes speelt de rol van zoon Mients, die in de loop van de voorstelling ook steeds meer in de huid van het vogeltje de kanoet kruipt. De voorstelling lijkt goed aan te slaan. Basisscholen in Noord-Nederland hebben samen al meer dan honderd voorstellingen geboekt.