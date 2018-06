Burgemeester Bilker maakt zich zorgen over de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân

De nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân is niet in balans. Dat zei burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland maandag in It Polytburo. Zijn gemeente zal fuseren met Dongeradeel en Ferwerderadiel, maar Dantumadiel doet niet mee, tot teleurstelling van Bilker. Hij maakt zich zorgen over het kleine Dantumadiel, dat het volgens hem op termijn zelfstandig niet zal redden.

De nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân, met Dokkum als hoofdstad, gaat vanaf één januari van start. Eind november zijn er eerst nog gemeenteraadsverkiezingen.