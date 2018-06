Harlingen nog niet helemaal klaar voor cruiseschepen

Uitstalling in Entrepotgebouw

Volgens de ondernemersvereniging Ondernemend Harlingen hebben sommige winkellieden zich wel kunnen laten zien aan de cruiseschipgasten. Een aantal ondernemers stonden met hun spullen in het Entrepotgebouw, dat vlak bij de cruisestijger in de Willemshaven van Harlingen staat. De ondernemingsvereniging hoopt in de toekomst geopend te kunnen zijn als er extra gasten worden verwacht van cruiseschepen. "Er wordt samen met de ondernemers gekeken welke wensen en behoeften er zijn en hoe we daar in gezamenlijkheid goed op in kunnen spelen. Mogelijk hoort openstelling van de winkels op tijden dat deze gesloten zijn daar dan ook bij", laat de vereniging weten.