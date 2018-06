VIDEO: Sportoverzicht met Epke en roeiers

Elke maandag schuift sportverslaggever Roelof de Vries aan in Fryslân Hjoed. Deze keer heeft hij het over de comeback van Epke Zonderland aan de rekstok, transfernieuws bij SC Heerenveen. Krijgen de Feansters zelf nog financiële meevallers door transfers van oude spelers? Verder start het wereldbekerseizoen van het roeien in Belgrado, waren de kaatsers in Dronryp en fierljepper Thewis Hobma liet zijn goede vorm zien in IJlst.