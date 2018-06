Op vakantie naar Irak? Waarom niet

Brinks heeft voor zijn reisbureau een trip naar Irak gemaakt om een virtual reality-filmpje te maken over het land. Mensen hebben vaak een veel te negatief beeld van Irak. Met een virtual-reality-bril kan Rik dat beeld veranderen bij klanten. Daarom was hij in Irak met een filmbedrijf. Ze hebben 360 graden-filmpjes gemaakt in Irak om mensen te overtuigen van het land.

Wat voor dames misschien nog 'een ding' is, is dat ze een hoofddoek moeten dragen.