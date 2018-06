Gevangenisstraf voor mishandeling eigenaar mediabedrijf Wâldnet

Een 27-jarige Drachtster is veroordeeld tot een week gevangenisstraf voor mishandeling van de eigenaar van nieuwsmedium Wâldnet. De mishandeling vond vorige zomer plaats in een snackbar in Burgum.

De verdachte verklaarde maandag bij de rechter dat hij helemaal klaar was met de publicaties op Wâldnet over hem. Die waren in zijn ogen 'oneerlijk'.

De verdachte zelf ontkent dat hij raak heeft geslagen. Naast het geweldsdelict, stond de man uit Drachten ook terecht voor heling van gestolen fietsen.