Jurgen Streppel kandidaat-trainer bij Almere City

Jurgen Streppel is kandidaat om hoofdtrainer te worden bij Almere City. Dat schrijft Omroep Flevoland. Streppel was de afgelopen twee seizoenen hoofdtrainer bij SC Heerenveen, waar zijn contract niet werd verlengd.

Volgens de algemeen directeur van Almere City, John Bes, is de club in gesprek met drie kandidaten en is Streppel daar een van. De club is op zoek naar een opvolger van Jack de Gier.

Almere City eindigde het afgelopen seizoen negende in de Jupiler League, maar haalde wel de play-offs. In de finale daarvan verloor de ploeg van De Graafschap van Henk de Jong.