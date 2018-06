Raad van State beslist over winkeloorlog in Workum

Volgens slager Sjerp Blom handelt de gemeente Súdwest-Fryslân in strijd met haar eigen beleid. De middenstanders hopen dan ook dat de Raad van State het plan afschiet. Zij denken dat door het nieuwe plan het bestaande centrum leegbloedt.

Volgens een woordvoerder van de gemeente vormt de nieuwe winkel in de eerdere bibliotheek juist een welkome aanvulling op het winkelcentrum. De Raad van State gaat uitzoeken of de nieuwe winkels in de oude bibliotheek wel of niet in het gemeentelijke detailhandelbeleid passen. De uitspraak is over enkele weken.