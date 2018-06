OM eist 4 jaar cel tegen Friese cybercrimineel

De ICT-expert had in mei op de eerste zittingsdag zijn cybercrime al bekend. Hij bouwde onder andere vanuit Leeuwarden webwinkels voor bedrijven. Daarin verborg hij een script, waarmee hij sinds 2012 inloggegevens van klanten kon achterhalen. Op die manier kon hij in duizenden mailboxen komen. De man verdiepte zich urenlang in de levens van de gedupeerden. Door zich voor te doen als zijn slachtoffers, kon hij hun vrienden en familieleden oplichten, onder andere via Facebook.

De man werd in 2016 aangehouden. Toen was hij op zijn laptop met ongeveer 1000 accounts tegelijk bezig. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een unieke cybercrimezaak in Nederland, waarbij de verdachte "geraffineerd en schaamteloos" te werk ging.