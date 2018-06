Verzekeraar Achmea zoekt medewerkers met arbeidsbeperking

Belangrijk

Egmond Borgdorff is directeur HR-beleid en Arbeidsmarkt bij Achmea. Hij zegt: "Achmea staat midden in de samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze medewerkers een afspiegeling zijn van de samenleving." Wethouder Friso Douwstra van Leeuwarden is blij met het initiatief van de verzekeraar. "Dit is een belangrijke investering in het grootste kapitaal van een bedrijf: de medewerkers."